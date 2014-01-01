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Буфер, амортизация артикул 08066 FEBI в Алматы

08066 FEBI Буфер, амортизация
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08066
Наименование Буфер, амортизация
Толщина [мм] 155
Материал Полиуретан
Сторона установки Задний мост
Вес [кг] 0,091

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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