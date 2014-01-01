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Толкатель артикул 08064 FEBI в Алматы

08064 FEBI Толкатель
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08064
Наименование Толкатель
Толщина [мм] 26
Наружный диаметр [мм] 35
Вид эксплуатации гидравлический
Сторона установки Сторона впуска, сторона выпуска
Вес [кг] 0,081
для оригинального номера 034 109 309 AD
Соблюдать сервисную информацию

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ЧМЗ 330229131011110

Лист №1 3302-2913101-11-10
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Толкатель производителя FEBI с артикулом 08064 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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