|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08064
|Наименование
|Толкатель
|Толщина [мм]
|26
|Наружный диаметр [мм]
|35
|Вид эксплуатации
|гидравлический
|Сторона установки
|Сторона впуска, сторона выпуска
|Вес [кг]
|0,081
|для оригинального номера
|034 109 309 AD
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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