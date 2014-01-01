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8029F_пыльник рейки рулевой!\ VW Passat 1.3-2.2 80-88 артикул 08029 FEBI в Алматы

08029 FEBI 8029F_пыльник рейки рулевой!\ VW Passat 1.3-2.2 80-88
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08029
Наименование 8029F_пыльник рейки рулевой!\ VW Passat 1.3-2.2 80-88
Длина [мм] 150
Материал резина
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Внутренний диаметр 1(мм) 27
Внутренний диаметр 2 (мм) 45
Вес [кг] 0,047

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 8029F_пыльник рейки рулевой!\ VW Passat 1.3-2.2 80-88 производителя FEBI с артикулом 08029 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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