|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08029
|Наименование
|8029F_пыльник рейки рулевой!\ VW Passat 1.3-2.2 80-88
|Длина [мм]
|150
|Материал
|резина
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Внутренний диаметр 1(мм)
|27
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|45
|Вес [кг]
|0,047
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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