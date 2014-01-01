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8018F_к-кт пыльника ШРУСа внутреннего!\ VW T4 1.9TDi-2.5TDi 90> артикул 08018 FEBI в Алматы

08018 FEBI 8018F_к-кт пыльника ШРУСа внутреннего!\ VW T4 1.9TDi-2.5TDi 90>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08018
Наименование 8018F_к-кт пыльника ШРУСа внутреннего!\ VW T4 1.9TDi-2.5TDi 90>
Длина [мм] 100
Материал резина
Сторона установки передний мост, со стороны коробки передач
Внутренний диаметр 1(мм) 24
Вес [кг] 0,43
Внутренний диаметр 2 (мм) 57

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 8018F_к-кт пыльника ШРУСа внутреннего!\ VW T4 1.9TDi-2.5TDi 90> производителя FEBI с артикулом 08018 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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