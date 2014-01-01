|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08017
|Наименование
|8017F_***отбойник амортизатора переднего!\ Audi 100/A6 12/90-3/97
|Длина [мм]
|90
|Материал
|Полиуретан
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,08
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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