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Подвеска, рычаг независимой подвески колеса артикул 08001 FEBI в Алматы

08001 FEBI Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08001
Наименование Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Ширина [мм] 66
Внутренний диаметр 36
Наружный диаметр [мм] 75
Сторона установки передний мост, сзади
Вес [кг] 0,362

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подвеска, рычаг независимой подвески колеса производителя FEBI с артикулом 08001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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