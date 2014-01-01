|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|07989
|Наименование
|7989F_***тяга стабилизатора переднего!\Ford Escort/Fiesta 89>
|Длина [мм]
|237
|Толщина [мм]
|55
|Размер наружной резьбы
|M10 x 1,5
|Длина резьбы [мм]
|22
|Материал
|сталь
|Стойка
|Соединительная штанга
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,218
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с самоблокирующейся гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 7989F_***тяга стабилизатора переднего!\Ford Escort/Fiesta 89> производителя FEBI с артикулом 07989 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита