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7989F_***тяга стабилизатора переднего!\Ford Escort/Fiesta 89> артикул 07989 FEBI в Алматы

07989 FEBI 7989F_***тяга стабилизатора переднего!\Ford Escort/Fiesta 89>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 07989
Наименование 7989F_***тяга стабилизатора переднего!\Ford Escort/Fiesta 89>
Длина [мм] 237
Толщина [мм] 55
Размер наружной резьбы M10 x 1,5
Длина резьбы [мм] 22
Материал сталь
Стойка Соединительная штанга
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Вес [кг] 0,218
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 7989F_***тяга стабилизатора переднего!\Ford Escort/Fiesta 89> производителя FEBI с артикулом 07989 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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