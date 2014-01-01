|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|07924
|Наименование
|Шарнир, колонка рулевого управления
|Ширина [мм]
|65
|Толщина [мм]
|12
|Внутренний диаметр
|21,5
|Наружный диаметр [мм]
|72
|Ø фаски [мм]
|50
|Диаметр точек крепления [мм]
|8,4
|Материал
|резина/металл
|Расстояние между отверстиями [мм]
|35
|Вес [кг]
|0,059
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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