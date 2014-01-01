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Шарнир, колонка рулевого управления артикул 07924 FEBI в Алматы

07924 FEBI Шарнир, колонка рулевого управления
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 07924
Наименование Шарнир, колонка рулевого управления
Ширина [мм] 65
Толщина [мм] 12
Внутренний диаметр 21,5
Наружный диаметр [мм] 72
Ø фаски [мм] 50
Диаметр точек крепления [мм] 8,4
Материал резина/металл
Расстояние между отверстиями [мм] 35
Вес [кг] 0,059
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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шарнир, колонка рулевого управления производителя FEBI с артикулом 07924 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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