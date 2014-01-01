|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|07863
|Наименование
|7863F_тяга стабилизатора переднего к-кт!\ VW Golf <99
|Размер наружной резьбы
|M8 x 1,25
|Длина резьбы [мм]
|14
|Ширина зева гаечного ключа
|13
|Материал
|Металл
|Стойка
|Соединительная штанга
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с гайкой
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,165
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с резиновыми опорами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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