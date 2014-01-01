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7863F_тяга стабилизатора переднего к-кт!\ VW Golf <99 артикул 07863 FEBI в Алматы

07863 FEBI 7863F_тяга стабилизатора переднего к-кт!\ VW Golf <99
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 07863
Наименование 7863F_тяга стабилизатора переднего к-кт!\ VW Golf <99
Размер наружной резьбы M8 x 1,25
Длина резьбы [мм] 14
Ширина зева гаечного ключа 13
Материал Металл
Стойка Соединительная штанга
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с гайкой
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Вес [кг] 0,165
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с резиновыми опорами

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 7863F_тяга стабилизатора переднего к-кт!\ VW Golf <99 производителя FEBI с артикулом 07863 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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