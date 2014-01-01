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7857F_сайлентблок рычага зад.!\ VW Golf/Passat 84> артикул 07857 FEBI в Алматы

07857 FEBI 7857F_сайлентблок рычага зад.!\ VW Golf/Passat 84>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 07857
Наименование 7857F_сайлентблок рычага зад.!\ VW Golf/Passat 84>
старая модификация
Толщина [мм] 41
Внутренний диаметр 17
Материал сталь, резина/металл
Сторона установки передний мост слева, снизу, сзади, передний мост справа
Наружный диаметр 1 [мм] 60
Наружный диаметр 2 [мм] 69
Вес [кг] 0,202
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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 7857F_сайлентблок рычага зад.!\ VW Golf/Passat 84> производителя FEBI с артикулом 07857 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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