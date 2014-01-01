|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|07857
|Наименование
|7857F_сайлентблок рычага зад.!\ VW Golf/Passat 84>
|старая модификация
|Толщина [мм]
|41
|Внутренний диаметр
|17
|Материал
|сталь, резина/металл
|Сторона установки
|передний мост слева, снизу, сзади, передний мост справа
|Наружный диаметр 1 [мм]
|60
|Наружный диаметр 2 [мм]
|69
|Вес [кг]
|0,202
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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