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7856F_сайлентблок рычага!\ VW Golf/Passat B3 84> артикул 07856 FEBI в Алматы

07856 FEBI 7856F_сайлентблок рычага!\ VW Golf/Passat B3 84>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 07856
Наименование 7856F_сайлентблок рычага!\ VW Golf/Passat B3 84>
парные номера артикулов 10814
Толщина [мм] 54
Внутренний диаметр 12
Наружный диаметр [мм] 33, 36
Материал резина/металл, сталь
Сторона установки передний мост слева, спереди, передний мост справа
Вес [кг] 0,100

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 7856F_сайлентблок рычага!\ VW Golf/Passat B3 84> производителя FEBI с артикулом 07856 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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