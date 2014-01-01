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7847F_сайлентблок рычага зад.!\ VW Golf/Passat 84> артикул 07847 FEBI в Алматы

07847 FEBI 7847F_сайлентблок рычага зад.!\ VW Golf/Passat 84>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 07847
Наименование 7847F_сайлентблок рычага зад.!\ VW Golf/Passat 84>
новая модификация
Толщина [мм] 41
Внутренний диаметр 17
Наружный диаметр [мм] 60, 27
Материал алюминий, резина/металл
Сторона установки передний мост слева, снизу, сзади, передний мост справа
Вес [кг] 0,141
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 7847F_сайлентблок рычага зад.!\ VW Golf/Passat 84> производителя FEBI с артикулом 07847 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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