|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|07847
|Наименование
|7847F_сайлентблок рычага зад.!\ VW Golf/Passat 84>
|новая модификация
|Толщина [мм]
|41
|Внутренний диаметр
|17
|Наружный диаметр [мм]
|60, 27
|Материал
|алюминий, резина/металл
|Сторона установки
|передний мост слева, снизу, сзади, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,141
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 7847F_сайлентблок рычага зад.!\ VW Golf/Passat 84> производителя FEBI с артикулом 07847 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита