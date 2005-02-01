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2929-003_болт с эксцентриком!регулировочный\Honda Civic 01-06 артикул 2929003 FEBEST в Алматы

2929003 FEBEST 2929-003_болт с эксцентриком!регулировочный\Honda Civic 01-06
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 2929003
Наименование 2929-003_болт с эксцентриком!регулировочный\Honda Civic 01-06
Вес [кг] 0,165
Длина упаковки [см] 11,5
Ширина упаковки [см] 3,3
Высота упаковки [см] 3,3

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1) 2005.09 - Выпускается
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2) 2005.09 - Выпускается
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3) 2005.09 - Выпускается
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7, FA1) 2006.01 - Выпускается
HONDA CROSSROAD (RT_) 1.8 i-VTEC (RT1) 2007.02 - 2010.08
HONDA CROSSROAD (RT_) 2.0 (RT3) 2007.02 - 2010.08
HONDA CR-V II (RD_) 2.2 CTDi (RD9) 2005.02 - 2006.09

Если хотите купить 2929-003_болт с эксцентриком!регулировочный\Honda Civic 01-06 FEBEST с артикулом 2929003 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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