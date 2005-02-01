|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2929003
|Наименование
|2929-003_болт с эксцентриком!регулировочный\Honda Civic 01-06
|Вес [кг]
|0,165
|Длина упаковки [см]
|11,5
|Ширина упаковки [см]
|3,3
|Высота упаковки [см]
|3,3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HONDA
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)
1.4 (FK1)
2005.09 - Выпускается
HONDA
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)
1.8 (FN1, FK2)
2005.09 - Выпускается
HONDA
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)
2.2 CTDi (FK3)
2005.09 - Выпускается
HONDA
CIVIC VIII седан (FD, FA)
1.8 (FD1, FD7, FA1)
2006.01 - Выпускается
HONDA
CROSSROAD (RT_)
1.8 i-VTEC (RT1)
2007.02 - 2010.08
HONDA
CROSSROAD (RT_)
2.0 (RT3)
2007.02 - 2010.08
HONDA
CR-V II (RD_)
2.2 CTDi (RD9)
2005.02 - 2006.09
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