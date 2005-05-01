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2923RRIIIR_тяга стабилизатора заднего!\ Land Rover Range Rover all 02> артикул 2923RRIIIR FEBEST в Алматы

2923RRIIIR FEBEST 2923RRIIIR_тяга стабилизатора заднего!\ Land Rover Range Rover all 02>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 2923RRIIIR
Наименование 2923RRIIIR_тяга стабилизатора заднего!\ Land Rover Range Rover all 02>
Сторона установки Задний мост
Вес [кг] 0,34
Стойка Штанга с качающимися полуосями
Длина упаковки [см] 16,5
Ширина упаковки [см] 7,0
Высота упаковки [см] 3,8

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.6 D 4x4 2005.05 - 2012.08
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.2 4x4 2005.05 - 2012.08
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 2005.05 - 2012.08
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 D 4x4 2005.05 - 2012.08
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 5.0 4x4 2005.05 - 2012.08

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