|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2921RRIII
|Наименование
|2921-RRIII_наконечник рулевой!\ Range Rover 02>
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,96
|Длина упаковки [см]
|25,5
|Ширина упаковки [см]
|9,0
|Высота упаковки [см]
|5,3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
LAND ROVER
RANGE ROVER III (L322)
3.6 D 4x4
2005.05 - 2012.08
LAND ROVER
RANGE ROVER III (L322)
4.2 4x4
2005.05 - 2012.08
LAND ROVER
RANGE ROVER III (L322)
4.4 4x4
2005.05 - 2012.08
LAND ROVER
RANGE ROVER III (L322)
4.4 D 4x4
2005.05 - 2012.08
LAND ROVER
RANGE ROVER III (L322)
5.0 4x4
2005.05 - 2012.08
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