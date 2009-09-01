|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2921DIII
|Наименование
|2921-DIII_наконечник рулевой! л+п с гайкой \Land Rover Discovery 4.4-5.0 V8 04>
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,672
|Длина упаковки [см]
|12,0
|Ширина упаковки [см]
|10,0
|Высота упаковки [см]
|5,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
LAND ROVER
DISCOVERY III (L319)
4.0 4x4
2005.02 - 2009.09
LAND ROVER
DISCOVERY IV (L319)
2.7 TD 4x4
2009.09 - 2018.12
LAND ROVER
DISCOVERY IV (L319)
3.0 4x4
2009.09 - 2018.12
LAND ROVER
DISCOVERY IV (L319)
3.0 SDV6 4x4
2009.09 - 2018.12
LAND ROVER
DISCOVERY IV (L319)
3.0 TD 4x4
2009.09 - 2018.12
LAND ROVER
DISCOVERY IV (L319)
3.0 TD 4x4
2009.09 - 2018.12
LAND ROVER
DISCOVERY IV (L319)
3.0 TD 4x4
2009.09 - 2018.12
LAND ROVER
DISCOVERY IV (L319)
5.0 V8 4x4
2009.09 - 2018.12
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