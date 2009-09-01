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2921-DIII_наконечник рулевой! л+п с гайкой \Land Rover Discovery 4.4-5.0 V8 04> артикул 2921DIII FEBEST в Алматы

2921DIII FEBEST 2921-DIII_наконечник рулевой! л+п с гайкой \Land Rover Discovery 4.4-5.0 V8 04>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 2921DIII
Наименование 2921-DIII_наконечник рулевой! л+п с гайкой \Land Rover Discovery 4.4-5.0 V8 04>
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 0,672
Длина упаковки [см] 12,0
Ширина упаковки [см] 10,0
Высота упаковки [см] 5,0

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 4.0 4x4 2005.02 - 2009.09
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 2.7 TD 4x4 2009.09 - 2018.12
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 4x4 2009.09 - 2018.12
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 SDV6 4x4 2009.09 - 2018.12
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 2009.09 - 2018.12
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 2009.09 - 2018.12
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 2009.09 - 2018.12
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 5.0 V8 4x4 2009.09 - 2018.12

Если хотите купить 2921-DIII_наконечник рулевой! л+п с гайкой \Land Rover Discovery 4.4-5.0 V8 04> FEBEST с артикулом 2921DIII в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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