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2920RRIIIF_опора шаровая верхняя!\ Land Rover Range Rover 4.2/4.4/3.0TD 02> артикул 2920RRIIIF FEBEST в Алматы

2920RRIIIF FEBEST 2920RRIIIF_опора шаровая верхняя!\ Land Rover Range Rover 4.2/4.4/3.0TD 02>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 2920RRIIIF
Наименование 2920RRIIIF_опора шаровая верхняя!\ Land Rover Range Rover 4.2/4.4/3.0TD 02>
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 0,54
Длина упаковки [см] 9,8
Ширина упаковки [см] 8,9
Высота упаковки [см] 4,9

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.6 D 4x4 2005.05 - 2012.08
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.2 4x4 2005.05 - 2012.08
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 2005.05 - 2012.08
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 D 4x4 2005.05 - 2012.08
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 5.0 4x4 2005.05 - 2012.08

Если хотите купить 2920RRIIIF_опора шаровая верхняя!\ Land Rover Range Rover 4.2/4.4/3.0TD 02> FEBEST с артикулом 2920RRIIIF в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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