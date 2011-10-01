|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2920FLIIF
|Наименование
|2920-FLIIF_опора шаровая нижняя!\ Land Rover Freelander 3.2/2.2TD 06-14
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,76
|Длина упаковки [см]
|11,0
|Ширина упаковки [см]
|10,0
|Высота упаковки [см]
|9,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
LAND ROVER
FREELANDER 2 (L359)
2.0 Si4 4x4
2011.10 - 2014.10
LAND ROVER
FREELANDER 2 (L359)
2.2 eD4
2011.10 - 2014.10
LAND ROVER
FREELANDER 2 (L359)
2.2 SD4 4x4
2011.10 - 2014.10
LAND ROVER
FREELANDER 2 (L359)
2.2 TD4 4x4
2011.10 - 2014.10
LAND ROVER
FREELANDER 2 (L359)
2.2 TD4 4x4
2011.10 - 2014.10
LAND ROVER
FREELANDER 2 (L359)
2.2 TD4 4x4
2011.10 - 2014.10
LAND ROVER
FREELANDER 2 (L359)
3.2 4x4
2011.10 - 2014.10
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