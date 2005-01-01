|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2725XC90
|Наименование
|2725XC90_тяга задней подвески!\ Volvo Xc90 03-14
|Сторона установки
|Задний мост
|Вес [кг]
|0,333
|Тип рычага
|Поперечный рычаг
|Стойка
|Соединительная штанга
|Длина упаковки [см]
|10,0
|Ширина упаковки [см]
|4,6
|Высота упаковки [см]
|3,6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VOLVO
S60 I (384)
D5
2005.03 - 2010.04
VOLVO
V70 II (285)
D5
2005.04 - 2008.12
VOLVO
V70 II (285)
D5 AWD
2005.04 - 2008.12
VOLVO
V70 III (135)
D5
2010.10 - 2015.12
VOLVO
V70 III (135)
D5 AWD
2010.10 - 2015.12
VOLVO
XC70 I Cross Country (295)
D5 AWD
2005.12 - 2007.08
VOLVO
XC90 I (275)
2.5 T AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
3.2 AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
3.2 AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
D3 / D5
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
D5 AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
D5 AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
D5 AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
V8 AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 II (256)
D5 AWD
2017.10 - Выпускается
VOLVO
XC90 II (256)
T6 AWD
2017.10 - Выпускается
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