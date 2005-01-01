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2725XC90_тяга задней подвески!\ Volvo Xc90 03-14 артикул 2725XC90 FEBEST в Алматы

2725XC90 FEBEST 2725XC90_тяга задней подвески!\ Volvo Xc90 03-14
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 2725XC90
Наименование 2725XC90_тяга задней подвески!\ Volvo Xc90 03-14
Сторона установки Задний мост
Вес [кг] 0,333
Тип рычага Поперечный рычаг
Стойка Соединительная штанга
Длина упаковки [см] 10,0
Ширина упаковки [см] 4,6
Высота упаковки [см] 3,6

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Опора двигателя
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VOLVO S60 I (384) D5 2005.03 - 2010.04
VOLVO V70 II (285) D5 2005.04 - 2008.12
VOLVO V70 II (285) D5 AWD 2005.04 - 2008.12
VOLVO V70 III (135) D5 2010.10 - 2015.12
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 2010.10 - 2015.12
VOLVO XC70 I Cross Country (295) D5 AWD 2005.12 - 2007.08
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D3 / D5 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) V8 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 II (256) D5 AWD 2017.10 - Выпускается
VOLVO XC90 II (256) T6 AWD 2017.10 - Выпускается

Если хотите купить 2725XC90_тяга задней подвески!\ Volvo Xc90 03-14 FEBEST с артикулом 2725XC90 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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