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2720XC90_опора шаровая!\ Volvo XC90 all 02> артикул 2720XC90 FEBEST в Алматы

2720XC90 FEBEST 2720XC90_опора шаровая!\ Volvo XC90 all 02>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 2720XC90
Наименование 2720XC90_опора шаровая!\ Volvo XC90 all 02>
Сторона установки Передняя нижняя ось
Вес [кг] 0,519
Размер резьбы M14X1,75
Длина упаковки [см] 9,8
Ширина упаковки [см] 9,6
Высота упаковки [см] 4,9

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VOLVO S60 I (384) 2.4 2005.03 - 2010.04
VOLVO S60 I (384) 2.4 D 2005.03 - 2010.04
VOLVO S60 I (384) 2.4 D 2005.03 - 2010.04
VOLVO S60 I (384) D5 2005.03 - 2010.04
VOLVO V70 II (285) 2.4 CDI 2005.04 - 2008.12
VOLVO V70 II (285) 2.4 D 2005.04 - 2008.12
VOLVO V70 II (285) D5 2005.04 - 2008.12
VOLVO V70 II (285) D5 AWD 2005.04 - 2008.12
VOLVO V70 III (135) 2.0 2010.10 - 2015.12
VOLVO V70 III (135) 2.0 D 2010.10 - 2015.12
VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel 2010.10 - 2015.12
VOLVO V70 III (135) 2.4 D 2010.10 - 2015.12
VOLVO V70 III (135) 2.5 T 2010.10 - 2015.12
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 2010.10 - 2015.12
VOLVO V70 III (135) 3.2 2010.10 - 2015.12
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 2010.10 - 2015.12
VOLVO V70 III (135) D3 2010.10 - 2015.12
VOLVO V70 III (135) D4 AWD 2010.10 - 2015.12
VOLVO V70 III (135) D5 2010.10 - 2015.12
VOLVO V70 III (135) D5 2010.10 - 2015.12
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 2010.10 - 2015.12
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 2010.10 - 2015.12
VOLVO XC70 I Cross Country (295) D5 AWD 2005.12 - 2007.08
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D3 / D5 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) V8 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 II (256) D5 AWD 2017.10 - Выпускается
VOLVO XC90 II (256) T6 AWD 2017.10 - Выпускается

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