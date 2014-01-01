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2715-XC90SA_к-кт пыльника ШРУСа! карданного вала\ Volvo XC90 03> артикул 2715XC90SA FEBEST в Алматы

2715XC90SA FEBEST 2715-XC90SA_к-кт пыльника ШРУСа! карданного вала\ Volvo XC90 03>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 2715XC90SA
Наименование 2715-XC90SA_к-кт пыльника ШРУСа! карданного вала\ Volvo XC90 03>
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 76
Вес [кг] 0,112
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Внутренний диаметр 1(мм) 17,6
Внутренний диаметр 2 (мм) 77,7
Длина упаковки [см] 8,0
Ширина упаковки [см] 8,0
Высота упаковки [см] 3,6

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 2715-XC90SA_к-кт пыльника ШРУСа! карданного вала\ Volvo XC90 03> FEBEST с артикулом 2715XC90SA в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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