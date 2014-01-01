|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2715XC90SA
|Наименование
|2715-XC90SA_к-кт пыльника ШРУСа! карданного вала\ Volvo XC90 03>
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|76
|Вес [кг]
|0,112
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Внутренний диаметр 1(мм)
|17,6
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|77,7
|Длина упаковки [см]
|8,0
|Ширина упаковки [см]
|8,0
|Высота упаковки [см]
|3,6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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