|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2224SORUFL
|Наименование
|2224SORUFL_рычаг верхний левый!\ KIA Sorento 02>
|Сторона установки
|спереди слева
|Вес [кг]
|2,5
|Тип рычага
|Поперечный рычаг
|Длина упаковки [см]
|30,0
|Ширина упаковки [см]
|21,0
|Высота упаковки [см]
|7,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
KIA
SORENTO I (JC)
2.5 CRDi
2007.02 - 2011.12
KIA
SORENTO I (JC)
2.5 CRDi
2007.02 - 2011.12
KIA
SORENTO I (JC)
3.3 V6 4WD
2007.02 - 2011.12
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