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2224SORUFL_рычаг верхний левый!\ KIA Sorento 02> артикул 2224SORUFL FEBEST в Алматы

2224SORUFL FEBEST 2224SORUFL_рычаг верхний левый!\ KIA Sorento 02>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 2224SORUFL
Наименование 2224SORUFL_рычаг верхний левый!\ KIA Sorento 02>
Сторона установки спереди слева
Вес [кг] 2,5
Тип рычага Поперечный рычаг
Длина упаковки [см] 30,0
Ширина упаковки [см] 21,0
Высота упаковки [см] 7,0

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 2007.02 - 2011.12
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 2007.02 - 2011.12
KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6 4WD 2007.02 - 2011.12

Если хотите купить 2224SORUFL_рычаг верхний левый!\ KIA Sorento 02> FEBEST с артикулом 2224SORUFL в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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