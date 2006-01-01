|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2223SL10R
|Наименование
|2223SL10R_тяга стабилизатора заднего!\ Hyundai iX35 10>
|Сторона установки
|Задний мост
|Вес [кг]
|0,38
|Стойка
|Штанга с качающимися полуосями
|Длина упаковки [см]
|18,5
|Ширина упаковки [см]
|6,5
|Высота упаковки [см]
|4,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
2.0 4WD
2014.09 - Выпускается
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
2.0 4WD
2014.09 - Выпускается
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
2.0 AWD
2014.09 - Выпускается
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
2.0 CRDi 4WD
2014.09 - Выпускается
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
2.0 CRDi 4WD
2014.09 - Выпускается
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
2.0 CVVT 4WD
2014.09 - Выпускается
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
2.0 CVVT AWD
2014.09 - Выпускается
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
2.0 GDi 4WD
2014.09 - Выпускается
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
2.4 DCVVT-I 4WD
2014.09 - Выпускается
HYUNDAI
TUCSON (JM)
2.0 CRDi Привод на все колеса
2006.01 - 2010.03
HYUNDAI
TUCSON (JM)
2.0 CRDi Привод на все колеса
2006.01 - 2010.03
HYUNDAI
TUCSON (JM)
2.0 CRDi Привод на все колеса
2006.01 - 2010.03
KIA
SPORTAGE III (SL)
2.0 CRDi AWD
2011.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE III (SL)
2.0 CRDi AWD
2011.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE III (SL)
2.0 CVVT AWD
2011.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE III (SL)
2.0 CVVT AWD
2011.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE IV (QL, QLE)
2.0 CRDi AWD
2020.07 - 2022.09
KIA
SPORTAGE IV (QL, QLE)
2.0 CRDi AWD
2020.07 - 2022.09
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