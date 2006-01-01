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2223SL10R_тяга стабилизатора заднего!\ Hyundai iX35 10> артикул 2223SL10R FEBEST в Алматы

2223SL10R FEBEST 2223SL10R_тяга стабилизатора заднего!\ Hyundai iX35 10>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 2223SL10R
Наименование 2223SL10R_тяга стабилизатора заднего!\ Hyundai iX35 10>
Сторона установки Задний мост
Вес [кг] 0,38
Стойка Штанга с качающимися полуосями
Длина упаковки [см] 18,5
Ширина упаковки [см] 6,5
Высота упаковки [см] 4,0

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
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