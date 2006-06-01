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2223001_тяга стабилизатора заднего!\KIA Magentis/Optima 08> артикул 2223001 FEBEST в Алматы

2223001 FEBEST 2223001_тяга стабилизатора заднего!\KIA Magentis/Optima 08>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 2223001
Наименование 2223001_тяга стабилизатора заднего!\KIA Magentis/Optima 08>
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 180
Вес [кг] 0,364
Стойка Штанга с качающимися полуосями
Длина упаковки [см] 22,0
Ширина упаковки [см] 6,5
Высота упаковки [см] 4,5
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HYUNDAI ELANTRA IV седан (HD) 1.6 CVVT 2006.06 - 2011.06
HYUNDAI ELANTRA IV седан (HD) 2.0 CVVT 2006.06 - 2011.06
HYUNDAI ELANTRA IV седан (HD) 2.0 CVVT 2006.06 - 2011.06
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 2007.10 - 2011.11
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 2007.10 - 2011.11
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 2007.10 - 2011.11
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 2007.10 - 2011.11
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 2007.10 - 2011.11
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 2007.10 - 2011.11
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 2007.10 - 2011.11
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 2007.10 - 2011.11
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi 2007.10 - 2011.11
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi 2007.10 - 2011.11
HYUNDAI i30 универсал (FD) 1.4 2007.10 - 2012.06
HYUNDAI i30 универсал (FD) 1.4 2007.10 - 2012.06
HYUNDAI i30 универсал (FD) 1.6 2007.10 - 2012.06
HYUNDAI i30 универсал (FD) 1.6 2007.10 - 2012.06
HYUNDAI i30 универсал (FD) 1.6 CRDi 2007.10 - 2012.06
HYUNDAI i30 универсал (FD) 1.6 CRDi 2007.10 - 2012.06
HYUNDAI i30 универсал (FD) 2.0 2007.10 - 2012.06
KIA CARENS III вэн (UN) 1.6 CRDi 110 2010.10 - Выпускается
KIA CARENS III вэн (UN) 1.6 CRDi 128 2010.10 - Выпускается
KIA CARENS III вэн (UN) 1.6 CVVT 2010.10 - Выпускается
KIA CARENS III вэн (UN) 1.6 CVVT 2010.10 - Выпускается
KIA CARENS III вэн (UN) 2.0 CRDi 115 2010.10 - Выпускается
KIA CARENS III вэн (UN) 2.0 CRDi 135 2010.10 - Выпускается
KIA CARENS III вэн (UN) 2.0 CRDi 140 2010.10 - Выпускается
KIA CARENS III вэн (UN) 2.0 CVVT 2010.10 - Выпускается
KIA CARENS II вэн (FJ) 2.0 CRDi 2005.11 - Выпускается
KIA MAGENTIS II (MG) 2.0 2009.09 - 2010.12
KIA MAGENTIS II (MG) 2.0 2009.09 - 2010.12
KIA MAGENTIS II (MG) 2.0 CRDi 2009.09 - 2010.12
KIA MAGENTIS II (MG) 2.0 CRDi 2009.09 - 2010.12
KIA MAGENTIS II (MG) 2.0 CRDi 2009.09 - 2010.12
KIA MAGENTIS II (MG) 2.7 2009.09 - 2010.12
KIA MAGENTIS II (MG) 2.7 V6 2009.09 - 2010.12

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