|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2223001
|Наименование
|2223001_тяга стабилизатора заднего!\KIA Magentis/Optima 08>
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|180
|Вес [кг]
|0,364
|Стойка
|Штанга с качающимися полуосями
|Длина упаковки [см]
|22,0
|Ширина упаковки [см]
|6,5
|Высота упаковки [см]
|4,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
ELANTRA IV седан (HD)
1.6 CVVT
2006.06 - 2011.06
HYUNDAI
ELANTRA IV седан (HD)
2.0 CVVT
2006.06 - 2011.06
HYUNDAI
ELANTRA IV седан (HD)
2.0 CVVT
2006.06 - 2011.06
HYUNDAI
i30 (FD)
1.4
2007.10 - 2011.11
HYUNDAI
i30 (FD)
1.4
2007.10 - 2011.11
HYUNDAI
i30 (FD)
1.6
2007.10 - 2011.11
HYUNDAI
i30 (FD)
1.6
2007.10 - 2011.11
HYUNDAI
i30 (FD)
1.6
2007.10 - 2011.11
HYUNDAI
i30 (FD)
1.6 CRDi
2007.10 - 2011.11
HYUNDAI
i30 (FD)
1.6 CRDi
2007.10 - 2011.11
HYUNDAI
i30 (FD)
2.0
2007.10 - 2011.11
HYUNDAI
i30 (FD)
2.0 CRDi
2007.10 - 2011.11
HYUNDAI
i30 (FD)
2.0 CRDi
2007.10 - 2011.11
HYUNDAI
i30 универсал (FD)
1.4
2007.10 - 2012.06
HYUNDAI
i30 универсал (FD)
1.4
2007.10 - 2012.06
HYUNDAI
i30 универсал (FD)
1.6
2007.10 - 2012.06
HYUNDAI
i30 универсал (FD)
1.6
2007.10 - 2012.06
HYUNDAI
i30 универсал (FD)
1.6 CRDi
2007.10 - 2012.06
HYUNDAI
i30 универсал (FD)
1.6 CRDi
2007.10 - 2012.06
HYUNDAI
i30 универсал (FD)
2.0
2007.10 - 2012.06
KIA
CARENS III вэн (UN)
1.6 CRDi 110
2010.10 - Выпускается
KIA
CARENS III вэн (UN)
1.6 CRDi 128
2010.10 - Выпускается
KIA
CARENS III вэн (UN)
1.6 CVVT
2010.10 - Выпускается
KIA
CARENS III вэн (UN)
1.6 CVVT
2010.10 - Выпускается
KIA
CARENS III вэн (UN)
2.0 CRDi 115
2010.10 - Выпускается
KIA
CARENS III вэн (UN)
2.0 CRDi 135
2010.10 - Выпускается
KIA
CARENS III вэн (UN)
2.0 CRDi 140
2010.10 - Выпускается
KIA
CARENS III вэн (UN)
2.0 CVVT
2010.10 - Выпускается
KIA
CARENS II вэн (FJ)
2.0 CRDi
2005.11 - Выпускается
KIA
MAGENTIS II (MG)
2.0
2009.09 - 2010.12
KIA
MAGENTIS II (MG)
2.0
2009.09 - 2010.12
KIA
MAGENTIS II (MG)
2.0 CRDi
2009.09 - 2010.12
KIA
MAGENTIS II (MG)
2.0 CRDi
2009.09 - 2010.12
KIA
MAGENTIS II (MG)
2.0 CRDi
2009.09 - 2010.12
KIA
MAGENTIS II (MG)
2.7
2009.09 - 2010.12
KIA
MAGENTIS II (MG)
2.7 V6
2009.09 - 2010.12
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