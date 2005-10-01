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2220SPA_опора шаровая нижняя!\ KIA Carens 00-02/Shuma 97-04/Spectra 04 артикул 2220SPA FEBEST в Алматы

2220SPA FEBEST 2220SPA_опора шаровая нижняя!\ KIA Carens 00-02/Shuma 97-04/Spectra 04
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 2220SPA
Наименование 2220SPA_опора шаровая нижняя!\ KIA Carens 00-02/Shuma 97-04/Spectra 04
Сторона установки Передняя нижняя ось
Вес [кг] 0,625
Длина упаковки [см] 15,0
Ширина упаковки [см] 7,4
Высота упаковки [см] 4,7

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
KIA CARENS II вэн (FJ) 2.0 CRDi 2005.11 - Выпускается
KIA PICANTO I (SA) 1.1 CRDi 2005.10 - 2011.04

Если хотите купить 2220SPA_опора шаровая нижняя!\ KIA Carens 00-02/Shuma 97-04/Spectra 04 FEBEST с артикулом 2220SPA в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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