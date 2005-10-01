|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2220SPA
|Наименование
|2220SPA_опора шаровая нижняя!\ KIA Carens 00-02/Shuma 97-04/Spectra 04
|Сторона установки
|Передняя нижняя ось
|Вес [кг]
|0,625
|Длина упаковки [см]
|15,0
|Ширина упаковки [см]
|7,4
|Высота упаковки [см]
|4,7
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
KIA
CARENS II вэн (FJ)
2.0 CRDi
2005.11 - Выпускается
KIA
PICANTO I (SA)
1.1 CRDi
2005.10 - 2011.04
Если хотите купить 2220SPA_опора шаровая нижняя!\ KIA Carens 00-02/Shuma 97-04/Spectra 04 FEBEST с артикулом 2220SPA в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита