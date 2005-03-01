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2220RIO_опора шаровая!\ Hyundai Accent 05> артикул 2220RIO FEBEST в Алматы

2220RIO FEBEST 2220RIO_опора шаровая!\ Hyundai Accent 05>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 2220RIO
Наименование 2220RIO_опора шаровая!\ Hyundai Accent 05>
Сторона установки Передняя нижняя ось
Вес [кг] 0,54
Длина упаковки [см] 10,7
Ширина упаковки [см] 8,1
Высота упаковки [см] 4,6

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 GL 2005.11 - 2010.11
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS 2005.11 - 2010.11
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.6 GLS 2005.11 - 2010.11
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.4 GL 2005.11 - 2010.11
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.5 CRDi GLS 2005.11 - 2010.11
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.6 GLS 2005.11 - 2010.11
HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 2010.11 - Выпускается
HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 CVVT 2010.11 - Выпускается
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 2010.11 - 2013.12
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 2010.11 - 2013.12
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 2010.11 - 2013.12
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 2010.11 - 2013.12
KIA RIO II (JB) 1.4 16V 2005.03 - 2011.12
KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi 2005.03 - 2011.12
KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi 2005.03 - 2011.12
KIA RIO II (JB) 1.6 CVVT 2005.03 - 2011.12
KIA RIO II седан (JB) 1.4 16V 2005.03 - 2011.12
KIA RIO II седан (JB) 1.5 CRDi 2005.03 - 2011.12
KIA RIO II седан (JB) 1.5 CRDi 2005.03 - 2011.12
KIA RIO II седан (JB) 1.6 16V 2005.03 - 2011.12

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