|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2220RIO
|Наименование
|2220RIO_опора шаровая!\ Hyundai Accent 05>
|Сторона установки
|Передняя нижняя ось
|Вес [кг]
|0,54
|Длина упаковки [см]
|10,7
|Ширина упаковки [см]
|8,1
|Высота упаковки [см]
|4,6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
ACCENT III (MC)
1.4 GL
2005.11 - 2010.11
HYUNDAI
ACCENT III (MC)
1.5 CRDi GLS
2005.11 - 2010.11
HYUNDAI
ACCENT III (MC)
1.6 GLS
2005.11 - 2010.11
HYUNDAI
ACCENT III седан (MC)
1.4 GL
2005.11 - 2010.11
HYUNDAI
ACCENT III седан (MC)
1.5 CRDi GLS
2005.11 - 2010.11
HYUNDAI
ACCENT III седан (MC)
1.6 GLS
2005.11 - 2010.11
HYUNDAI
SOLARIS IV (RB)
1.6
2010.11 - Выпускается
HYUNDAI
SOLARIS IV (RB)
1.6 CVVT
2010.11 - Выпускается
HYUNDAI
SOLARIS IV седан (RB)
1.4
2010.11 - 2013.12
HYUNDAI
SOLARIS IV седан (RB)
1.4
2010.11 - 2013.12
HYUNDAI
SOLARIS IV седан (RB)
1.6
2010.11 - 2013.12
HYUNDAI
SOLARIS IV седан (RB)
1.6
2010.11 - 2013.12
KIA
RIO II (JB)
1.4 16V
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO II (JB)
1.5 CRDi
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO II (JB)
1.5 CRDi
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO II (JB)
1.6 CVVT
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO II седан (JB)
1.4 16V
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO II седан (JB)
1.5 CRDi
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO II седан (JB)
1.5 CRDi
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO II седан (JB)
1.6 16V
2005.03 - 2011.12
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