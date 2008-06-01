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2212-SOR_полуось правая! 30X480X28\ Kia Sorento BL 06-09 артикул 2212SOR FEBEST в Алматы

2212SOR FEBEST 2212-SOR_полуось правая! 30X480X28\ Kia Sorento BL 06-09
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 2212SOR
Наименование 2212-SOR_полуось правая! 30X480X28\ Kia Sorento BL 06-09
Сторона установки передний мост справа
Длина [мм] 480
Вес [кг] 3,347
Внешнее зацепление со стороны колеса 28
Внешнее зацепление со стороны дифференциала 30
Длина упаковки [см] 48,0
Ширина упаковки [см] 6,6
Высота упаковки [см] 6,6

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
KIA MOHAVE (HM) 3.0 CRDi 4WD 2008.06 - Выпускается
KIA MOHAVE (HM) 3.8 4WD 2008.06 - Выпускается
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 2007.02 - 2011.12
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 2007.02 - 2011.12
KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6 4WD 2007.02 - 2011.12

Если хотите купить 2212-SOR_полуось правая! 30X480X28\ Kia Sorento BL 06-09 FEBEST с артикулом 2212SOR в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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