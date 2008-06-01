|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2212SOR
|Наименование
|2212-SOR_полуось правая! 30X480X28\ Kia Sorento BL 06-09
|Сторона установки
|передний мост справа
|Длина [мм]
|480
|Вес [кг]
|3,347
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|28
|Внешнее зацепление со стороны дифференциала
|30
|Длина упаковки [см]
|48,0
|Ширина упаковки [см]
|6,6
|Высота упаковки [см]
|6,6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
KIA
MOHAVE (HM)
3.0 CRDi 4WD
2008.06 - Выпускается
KIA
MOHAVE (HM)
3.8 4WD
2008.06 - Выпускается
KIA
SORENTO I (JC)
2.5 CRDi
2007.02 - 2011.12
KIA
SORENTO I (JC)
2.5 CRDi
2007.02 - 2011.12
KIA
SORENTO I (JC)
3.3 V6 4WD
2007.02 - 2011.12
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