|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2211CD
|Наименование
|2211-CD_ШРУС внутренний к-кт!\ KIA Ceed 1.6 06>
|Сторона установки
|передний мост, со стороны коробки передач
|Вес [кг]
|2,059
|Внешнее зацепление со стороны дифференциала
|25
|Зубчатое соединение со стороны коробки
|22
|Диаметр прокладки [мм]
|41
|Наружный диаметр [мм]
|75,0
|Длина упаковки [см]
|21,0
|Ширина упаковки [см]
|11,0
|Высота упаковки [см]
|11,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
KIA
CEE'D (JD)
1.4 CVVT
2012.05 - 2018.07
KIA
CEE'D (JD)
1.4 CVVT
2012.05 - 2018.07
KIA
CEE'D SW (ED)
1.4
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.4
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.4 CVVT
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.6
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.6
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.6
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.6 CVVT
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.4
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.4
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.4 CVVT
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.6
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.6
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.6
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.6 CVVT
2009.08 - 2012.12
KIA
PRO CEE'D (ED)
1.4
2010.06 - 2012.09
KIA
PRO CEE'D (ED)
1.4
2010.06 - 2012.09
KIA
PRO CEE'D (ED)
1.4 CVVT
2010.06 - 2012.09
KIA
PRO CEE'D (ED)
1.6
2010.06 - 2012.09
KIA
PRO CEE'D (ED)
1.6
2010.06 - 2012.09
KIA
PRO CEE'D (ED)
1.6 CVVT
2010.06 - 2012.09
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