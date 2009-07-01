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2211-CD_ШРУС внутренний к-кт!\ KIA Ceed 1.6 06> артикул 2211CD FEBEST в Алматы

2211CD FEBEST 2211-CD_ШРУС внутренний к-кт!\ KIA Ceed 1.6 06>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 2211CD
Наименование 2211-CD_ШРУС внутренний к-кт!\ KIA Ceed 1.6 06>
Сторона установки передний мост, со стороны коробки передач
Вес [кг] 2,059
Внешнее зацепление со стороны дифференциала 25
Зубчатое соединение со стороны коробки 22
Диаметр прокладки [мм] 41
Наружный диаметр [мм] 75,0
Длина упаковки [см] 21,0
Ширина упаковки [см] 11,0
Высота упаковки [см] 11,0

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT 2012.05 - 2018.07
KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT 2012.05 - 2018.07
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 2009.07 - 2012.12
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 2009.07 - 2012.12
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT 2009.07 - 2012.12
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 2009.07 - 2012.12
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 2009.07 - 2012.12
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 2009.07 - 2012.12
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT 2009.07 - 2012.12
KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.4 2009.08 - 2012.12
KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.4 2009.08 - 2012.12
KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.4 CVVT 2009.08 - 2012.12
KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 2009.08 - 2012.12
KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 2009.08 - 2012.12
KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 2009.08 - 2012.12
KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 CVVT 2009.08 - 2012.12
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 2010.06 - 2012.09
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 2010.06 - 2012.09
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 CVVT 2010.06 - 2012.09
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 2010.06 - 2012.09
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 2010.06 - 2012.09
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT 2010.06 - 2012.09

Если хотите купить 2211-CD_ШРУС внутренний к-кт!\ KIA Ceed 1.6 06> FEBEST с артикулом 2211CD в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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