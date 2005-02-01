|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2210NSP27A48
|Наименование
|2210NSP27A48_ШРУС наружный к-кт!\ Hyundai Tucson 2.0/2.0D 4WD 04>
|Сторона установки
|передний мост, со стороны колеса
|Вес [кг]
|2,796
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|27
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|25
|Диаметр прокладки [мм]
|62
|Число зубцов кольца ABS
|48
|Наружный диаметр [мм]
|87,0
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с кольцом сенсора ABS
|Длина упаковки [см]
|21,5
|Ширина упаковки [см]
|10,5
|Высота упаковки [см]
|10,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
KIA
MAGENTIS II (MG)
2.7
2009.09 - 2010.12
KIA
SPORTAGE II (JE_, KM)
2.0 CRDi
2005.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE II (JE_, KM)
2.0 CRDi
2005.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE II (JE_, KM)
2.0 CRDi
2005.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE II (JE_, KM)
2.0 CRDi
2005.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE II (JE_, KM)
2.0 CRDi 4WD
2005.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE II (JE_, KM)
2.0 CRDi 4WD
2005.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE II (JE_, KM)
2.0 CRDi 4WD
2005.02 - Выпускается
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