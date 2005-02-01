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2210NSP27A48_ШРУС наружный к-кт!\ Hyundai Tucson 2.0/2.0D 4WD 04> артикул 2210NSP27A48 FEBEST в Алматы

2210NSP27A48 FEBEST 2210NSP27A48_ШРУС наружный к-кт!\ Hyundai Tucson 2.0/2.0D 4WD 04>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 2210NSP27A48
Наименование 2210NSP27A48_ШРУС наружный к-кт!\ Hyundai Tucson 2.0/2.0D 4WD 04>
Сторона установки передний мост, со стороны колеса
Вес [кг] 2,796
Внешнее зацепление со стороны колеса 27
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 25
Диаметр прокладки [мм] 62
Число зубцов кольца ABS 48
Наружный диаметр [мм] 87,0
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с кольцом сенсора ABS
Длина упаковки [см] 21,5
Ширина упаковки [см] 10,5
Высота упаковки [см] 10,5
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
KIA MAGENTIS II (MG) 2.7 2009.09 - 2010.12
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 2005.02 - Выпускается
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 2005.02 - Выпускается
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 2005.02 - Выпускается
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 2005.02 - Выпускается
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD 2005.02 - Выпускается
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD 2005.02 - Выпускается
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD 2005.02 - Выпускается

Если хотите купить 2210NSP27A48_ШРУС наружный к-кт!\ Hyundai Tucson 2.0/2.0D 4WD 04> FEBEST с артикулом 2210NSP27A48 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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