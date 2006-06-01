|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2210CARA54
|Наименование
|2210-CARA54_ШРУС наружный к-кт!\ KIA Carnival FMC 05-14
|Сторона установки
|со стороны колеса, передний мост
|Вес [кг]
|3,065
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|31
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|26
|Диаметр прокладки [мм]
|55
|Число зубцов кольца ABS
|54
|Наружный диаметр [мм]
|91,0
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с кольцом сенсора ABS
|Длина упаковки [см]
|20,5
|Ширина упаковки [см]
|10,5
|Высота упаковки [см]
|10,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
KIA
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
2.7 V6
2006.06 - Выпускается
KIA
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
2.9 CRDi
2006.06 - Выпускается
KIA
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
2.9 CRDi LX
2006.06 - Выпускается
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