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2210-CARA54_ШРУС наружный к-кт!\ KIA Carnival FMC 05-14 артикул 2210CARA54 FEBEST в Алматы

2210CARA54 FEBEST 2210-CARA54_ШРУС наружный к-кт!\ KIA Carnival FMC 05-14
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 2210CARA54
Наименование 2210-CARA54_ШРУС наружный к-кт!\ KIA Carnival FMC 05-14
Сторона установки со стороны колеса, передний мост
Вес [кг] 3,065
Внешнее зацепление со стороны колеса 31
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 26
Диаметр прокладки [мм] 55
Число зубцов кольца ABS 54
Наружный диаметр [мм] 91,0
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с кольцом сенсора ABS
Длина упаковки [см] 20,5
Ширина упаковки [см] 10,5
Высота упаковки [см] 10,5
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 2006.06 - Выпускается
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi 2006.06 - Выпускается
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi LX 2006.06 - Выпускается

Если хотите купить 2210-CARA54_ШРУС наружный к-кт!\ KIA Carnival FMC 05-14 FEBEST с артикулом 2210CARA54 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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