|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2188TKE
|Наименование
|2188-TKE_ролик обводной!\ Ford Transit/Ranger 06>
|Вес [кг]
|0,232
|Внутренний диаметр
|10,2
|Наружный диаметр [мм]
|65
|Количество канавок
|1
|Длина упаковки [см]
|6,5
|Ширина упаковки [см]
|6,5
|Высота упаковки [см]
|4,4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
RANGER (TKE)
2.2 TDCi
2011.11 - Выпускается
FORD
RANGER (TKE)
2.2 TDCi
2011.11 - Выпускается
FORD
RANGER (TKE)
2.2 TDCi
2011.11 - Выпускается
FORD
RANGER (TKE)
2.2 TDCi
2011.11 - Выпускается
FORD
RANGER (TKE)
2.2 TDCi
2011.11 - Выпускается
FORD
RANGER (TKE)
2.2 TDCi 4x4
2011.11 - Выпускается
FORD
RANGER (TKE)
2.2 TDCi 4x4
2011.11 - Выпускается
FORD
RANGER (TKE)
2.2 TDCi 4x4
2011.11 - Выпускается
FORD
RANGER (TKE)
2.2 TDCi 4x4
2011.11 - Выпускается
FORD
RANGER (TKE)
3.2 TDCi 4x4
2011.11 - Выпускается
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.2 TDCi
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FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD)
2.2 TDCi
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD)
2.2 TDCi
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD)
2.2 TDCi
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD)
2.2 TDCi
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD)
2.2 TDCi
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
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