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2188-TKE_ролик обводной!\ Ford Transit/Ranger 06> артикул 2188TKE FEBEST в Алматы

2188TKE FEBEST 2188-TKE_ролик обводной!\ Ford Transit/Ranger 06>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 2188TKE
Наименование 2188-TKE_ролик обводной!\ Ford Transit/Ranger 06>
Вес [кг] 0,232
Внутренний диаметр 10,2
Наружный диаметр [мм] 65
Количество канавок 1
Длина упаковки [см] 6,5
Ширина упаковки [см] 6,5
Высота упаковки [см] 4,4

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 2011.11 - Выпускается
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 2011.11 - Выпускается
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 2011.11 - Выпускается
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 2011.11 - Выпускается
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 2011.11 - Выпускается
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FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 2011.11 - Выпускается
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FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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