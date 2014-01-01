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2188-FOCIM_ролик натяжной ремня НО!\ Ford Focus/Transit Connect 1.8/2.0 99> артикул 2188FOCIM FEBEST в Алматы

2188FOCIM FEBEST 2188-FOCIM_ролик натяжной ремня НО!\ Ford Focus/Transit Connect 1.8/2.0 99>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 2188FOCIM
Наименование 2188-FOCIM_ролик натяжной ремня НО!\ Ford Focus/Transit Connect 1.8/2.0 99>
Вес [кг] 0,273
Внутренний диаметр 17
Наружный диаметр [мм] 70
Длина упаковки [см] 7,1
Ширина упаковки [см] 7,1
Высота упаковки [см] 6,0

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 2188-FOCIM_ролик натяжной ремня НО!\ Ford Focus/Transit Connect 1.8/2.0 99> FEBEST с артикулом 2188FOCIM в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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