|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2188FOCIM
|Наименование
|2188-FOCIM_ролик натяжной ремня НО!\ Ford Focus/Transit Connect 1.8/2.0 99>
|Вес [кг]
|0,273
|Внутренний диаметр
|17
|Наружный диаметр [мм]
|70
|Длина упаковки [см]
|7,1
|Ширина упаковки [см]
|7,1
|Высота упаковки [см]
|6,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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