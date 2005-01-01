|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2188FOCI
|Наименование
|2188-FOCI_ролик обводной ремня НО!\ Mitsubishi ASX/Lancer/Outlander 1.8/2.0/2.4 06>
|Вес [кг]
|0,188
|Внутренний диаметр
|17
|Длина упаковки [см]
|7,0
|Ширина упаковки [см]
|7,0
|Высота упаковки [см]
|5,9
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VOLVO
S60 I (384)
2.4
2005.03 - 2010.04
VOLVO
S60 I (384)
2.4 D
2005.03 - 2010.04
VOLVO
S60 I (384)
2.4 D
2005.03 - 2010.04
VOLVO
S60 I (384)
D5
2005.03 - 2010.04
VOLVO
V70 II (285)
2.4 CDI
2005.04 - 2008.12
VOLVO
V70 II (285)
2.4 D
2005.04 - 2008.12
VOLVO
V70 II (285)
D5
2005.04 - 2008.12
VOLVO
V70 II (285)
D5 AWD
2005.04 - 2008.12
VOLVO
V70 III (135)
2.4 D
2010.10 - 2015.12
VOLVO
V70 III (135)
D5
2010.10 - 2015.12
VOLVO
V70 III (135)
D5 AWD
2010.10 - 2015.12
VOLVO
XC70 I Cross Country (295)
D5 AWD
2005.12 - 2007.08
VOLVO
XC90 I (275)
2.5 T AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
D3 / D5
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
D5 AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
D5 AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
D5 AWD
2005.01 - 2010.12
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