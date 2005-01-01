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2188-FOCI_ролик обводной ремня НО!\ Mitsubishi ASX/Lancer/Outlander 1.8/2.0/2.4 06> артикул 2188FOCI FEBEST в Алматы

2188FOCI FEBEST 2188-FOCI_ролик обводной ремня НО!\ Mitsubishi ASX/Lancer/Outlander 1.8/2.0/2.4 06>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 2188FOCI
Наименование 2188-FOCI_ролик обводной ремня НО!\ Mitsubishi ASX/Lancer/Outlander 1.8/2.0/2.4 06>
Вес [кг] 0,188
Внутренний диаметр 17
Длина упаковки [см] 7,0
Ширина упаковки [см] 7,0
Высота упаковки [см] 5,9

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VOLVO S60 I (384) 2.4 2005.03 - 2010.04
VOLVO S60 I (384) 2.4 D 2005.03 - 2010.04
VOLVO S60 I (384) 2.4 D 2005.03 - 2010.04
VOLVO S60 I (384) D5 2005.03 - 2010.04
VOLVO V70 II (285) 2.4 CDI 2005.04 - 2008.12
VOLVO V70 II (285) 2.4 D 2005.04 - 2008.12
VOLVO V70 II (285) D5 2005.04 - 2008.12
VOLVO V70 II (285) D5 AWD 2005.04 - 2008.12
VOLVO V70 III (135) 2.4 D 2010.10 - 2015.12
VOLVO V70 III (135) D5 2010.10 - 2015.12
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 2010.10 - 2015.12
VOLVO XC70 I Cross Country (295) D5 AWD 2005.12 - 2007.08
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D3 / D5 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 2005.01 - 2010.12

Если хотите купить 2188-FOCI_ролик обводной ремня НО!\ Mitsubishi ASX/Lancer/Outlander 1.8/2.0/2.4 06> FEBEST с артикулом 2188FOCI в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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