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2187-001_ролик натяжителя ремня ГРМ!\ Ford Focus I Cak 1998-2005 артикул 2187001 FEBEST в Алматы

2187001 FEBEST 2187-001_ролик натяжителя ремня ГРМ!\ Ford Focus I Cak 1998-2005
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 2187001
Наименование 2187-001_ролик натяжителя ремня ГРМ!\ Ford Focus I Cak 1998-2005
Вес [кг] 0,414
Внутренний диаметр 8,6
Наружный диаметр [мм] 65
Длина упаковки [см] 6,6
Ширина упаковки [см] 6,6
Высота упаковки [см] 5,2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 2187-001_ролик натяжителя ремня ГРМ!\ Ford Focus I Cak 1998-2005 производителя FEBEST с артикулом 2187001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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