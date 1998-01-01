|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2187001
|Наименование
|2187-001_ролик натяжителя ремня ГРМ!\ Ford Focus I Cak 1998-2005
|Вес [кг]
|0,414
|Внутренний диаметр
|8,6
|Наружный диаметр [мм]
|65
|Длина упаковки [см]
|6,6
|Ширина упаковки [см]
|6,6
|Высота упаковки [см]
|5,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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