|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2182GTRF
|Наименование
|2182G-TRF_к-кт подшипника ступицы перед.!\ Ford Transit 00-03
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|1,642
|Длина упаковки [см]
|10,9
|Ширина упаковки [см]
|10,9
|Высота упаковки [см]
|5,4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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