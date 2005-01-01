|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2182EXPU5F
|Наименование
|2182-EXPU5F_к-кт подшипника ступицы перед.!\ Ford Explorer IV 2005-2010
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|5,084
|Число зубцов кольца ABS
|54
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с кольцом сенсора ABS
|Длина упаковки [см]
|16,0
|Ширина упаковки [см]
|16,0
|Высота упаковки [см]
|11,7
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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