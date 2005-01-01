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2182-EXPU5F_к-кт подшипника ступицы перед.!\ Ford Explorer IV 2005-2010 артикул 2182EXPU5F FEBEST в Алматы

2182EXPU5F FEBEST 2182-EXPU5F_к-кт подшипника ступицы перед.!\ Ford Explorer IV 2005-2010
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 2182EXPU5F
Наименование 2182-EXPU5F_к-кт подшипника ступицы перед.!\ Ford Explorer IV 2005-2010
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 5,084
Число зубцов кольца ABS 54
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с кольцом сенсора ABS
Длина упаковки [см] 16,0
Ширина упаковки [см] 16,0
Высота упаковки [см] 11,7

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 2182-EXPU5F_к-кт подшипника ступицы перед.!\ Ford Explorer IV 2005-2010 производителя FEBEST с артикулом 2182EXPU5F в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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