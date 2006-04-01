|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2175TT9R
|Наименование
|2175-TT9R_ремкомплект тормоза дискового!\ Ford Transit All 06-14>
|Сторона установки
|Задний мост
|Вес [кг]
|0,019
|Тормозная установка
|BREMBO
|Длина упаковки [см]
|10,0
|Ширина упаковки [см]
|10,0
|Высота упаковки [см]
|2,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD)
2.2 TDCi
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD)
2.2 TDCi
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD)
2.2 TDCi
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD)
2.2 TDCi
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD)
2.2 TDCi
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
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