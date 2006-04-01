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2175-TT9R_ремкомплект тормоза дискового!\ Ford Transit All 06-14> артикул 2175TT9R FEBEST в Алматы

2175TT9R FEBEST 2175-TT9R_ремкомплект тормоза дискового!\ Ford Transit All 06-14>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 2175TT9R
Наименование 2175-TT9R_ремкомплект тормоза дискового!\ Ford Transit All 06-14>
Сторона установки Задний мост
Вес [кг] 0,019
Тормозная установка BREMBO
Длина упаковки [см] 10,0
Ширина упаковки [см] 10,0
Высота упаковки [см] 2,0

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08

Если хотите купить 2175-TT9R_ремкомплект тормоза дискового!\ Ford Transit All 06-14> производителя FEBEST с артикулом 2175TT9R в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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