|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2175TKEF
|Наименование
|2175-TKEF_ремкомплект суппорта тормозного заднего!\ Mitsubishi Outlander 06-12
|Сторона установки
|передний мост
|Диаметр [мм]
|43,6
|Вес [кг]
|0,024
|Тип тормозного суппорта
|суппорт тормоза (2 поршня)
|Длина упаковки [см]
|10,0
|Ширина упаковки [см]
|10,0
|Высота упаковки [см]
|2,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
RANGER (TKE)
2.0 EcoBlue 4x4
2011.11 - Выпускается
FORD
RANGER (TKE)
2.0 EcoBlue 4x4
2011.11 - Выпускается
FORD
RANGER (TKE)
2.0 EcoBlue 4x4
2011.11 - Выпускается
FORD
RANGER (TKE)
2.2 TDCi
2011.11 - Выпускается
FORD
RANGER (TKE)
2.2 TDCi
2011.11 - Выпускается
FORD
RANGER (TKE)
2.2 TDCi
2011.11 - Выпускается
FORD
RANGER (TKE)
2.2 TDCi
2011.11 - Выпускается
FORD
RANGER (TKE)
2.2 TDCi
2011.11 - Выпускается
FORD
RANGER (TKE)
2.2 TDCi 4x4
2011.11 - Выпускается
FORD
RANGER (TKE)
2.2 TDCi 4x4
2011.11 - Выпускается
FORD
RANGER (TKE)
2.2 TDCi 4x4
2011.11 - Выпускается
FORD
RANGER (TKE)
2.2 TDCi 4x4
2011.11 - Выпускается
FORD
RANGER (TKE)
2.5 i 4x4
2011.11 - Выпускается
FORD
RANGER (TKE)
3.2 TDCi 4x4
2011.11 - Выпускается
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