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2175-TKEF_ремкомплект суппорта тормозного заднего!\ Mitsubishi Outlander 06-12 артикул 2175TKEF FEBEST в Алматы

2175TKEF FEBEST 2175-TKEF_ремкомплект суппорта тормозного заднего!\ Mitsubishi Outlander 06-12
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 2175TKEF
Наименование 2175-TKEF_ремкомплект суппорта тормозного заднего!\ Mitsubishi Outlander 06-12
Сторона установки передний мост
Диаметр [мм] 43,6
Вес [кг] 0,024
Тип тормозного суппорта суппорт тормоза (2 поршня)
Длина упаковки [см] 10,0
Ширина упаковки [см] 10,0
Высота упаковки [см] 2,0

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 2011.11 - Выпускается
FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 2011.11 - Выпускается
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Если хотите купить 2175-TKEF_ремкомплект суппорта тормозного заднего!\ Mitsubishi Outlander 06-12 производителя FEBEST с артикулом 2175TKEF в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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