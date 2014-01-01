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2173-FOC_рем.к-т диск.торм.!\ Ford Fiesta/Focus/Fusion/Mondeo/Escort 1.0-1.8TDDi 86> артикул 2173FOC FEBEST в Алматы

2173FOC FEBEST 2173-FOC_рем.к-т диск.торм.!\ Ford Fiesta/Focus/Fusion/Mondeo/Escort 1.0-1.8TDDi 86>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 2173FOC
Наименование 2173-FOC_рем.к-т диск.торм.!\ Ford Fiesta/Focus/Fusion/Mondeo/Escort 1.0-1.8TDDi 86>
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 0,016
Длина упаковки [см] 5,5
Ширина упаковки [см] 5,0
Высота упаковки [см] 2,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 2173-FOC_рем.к-т диск.торм.!\ Ford Fiesta/Focus/Fusion/Mondeo/Escort 1.0-1.8TDDi 86> производителя FEBEST с артикулом 2173FOC в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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