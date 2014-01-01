|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2173FOC
|Наименование
|2173-FOC_рем.к-т диск.торм.!\ Ford Fiesta/Focus/Fusion/Mondeo/Escort 1.0-1.8TDDi 86>
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,016
|Длина упаковки [см]
|5,5
|Ширина упаковки [см]
|5,0
|Высота упаковки [см]
|2,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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