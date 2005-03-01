|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2123FOC
|Наименование
|2123FOC_тяга стабилизатора переднего! D23\ VW Golf/Bora 98-05
|Сторона установки
|Задний мост
|Вес [кг]
|0,135
|Стойка
|Штанга с качающимися полуосями
|Длина упаковки [см]
|12,0
|Ширина упаковки [см]
|3,5
|Высота упаковки [см]
|3,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MITSUBISHI
COLT CZC VI Кабриолет (RG)
1.5 (Z36A)
2006.05 - 2009.07
MITSUBISHI
COLT VI (Z3_A, Z2_A)
1.3 Flexfuel (Z35A)
2005.03 - 2012.06
Если хотите купить 2123FOC_тяга стабилизатора переднего! D23\ VW Golf/Bora 98-05 производителя FEBEST с артикулом 2123FOC в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита