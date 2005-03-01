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2123FOC_тяга стабилизатора переднего! D23\ VW Golf/Bora 98-05 артикул 2123FOC FEBEST в Алматы

2123FOC FEBEST 2123FOC_тяга стабилизатора переднего! D23\ VW Golf/Bora 98-05
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 2123FOC
Наименование 2123FOC_тяга стабилизатора переднего! D23\ VW Golf/Bora 98-05
Сторона установки Задний мост
Вес [кг] 0,135
Стойка Штанга с качающимися полуосями
Длина упаковки [см] 12,0
Ширина упаковки [см] 3,5
Высота упаковки [см] 3,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MITSUBISHI COLT CZC VI Кабриолет (RG) 1.5 (Z36A) 2006.05 - 2009.07
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 Flexfuel (Z35A) 2005.03 - 2012.06

Если хотите купить 2123FOC_тяга стабилизатора переднего! D23\ VW Golf/Bora 98-05 производителя FEBEST с артикулом 2123FOC в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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