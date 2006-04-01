|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2122TRRH
|Наименование
|2122-TRRH_тяга рулевая левая!\ Ford Transit 2.3/2.0D-2.4TDCi 00>
|Сторона установки
|передний мост слева
|Вес [кг]
|0,91
|Длина упаковки [см]
|40,0
|Ширина упаковки [см]
|4,2
|Высота упаковки [см]
|4,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT TOURNEO Автобус
2.2
2006.07 - 2014.08
FORD
TRANSIT TOURNEO Автобус
2.2 TDCi
2006.07 - 2014.08
FORD
TRANSIT TOURNEO Автобус
2.2 TDCi
2006.07 - 2014.08
FORD
TRANSIT TOURNEO Автобус
2.2 TDCi
2006.07 - 2014.08
FORD
TRANSIT TOURNEO Автобус
2.2 TDCi
2006.07 - 2014.08
FORD
TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD)
2.2 TDCi
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD)
2.2 TDCi RWD
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD)
2.2 TDCi RWD
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD)
2.2 TDCi
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD)
2.2 TDCi
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD)
2.2 TDCi RWD
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD)
2.2 TDCi RWD
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD)
2.2 TDCi
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD)
2.2 TDCi
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD)
2.2 TDCi RWD
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD)
2.2 TDCi RWD
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
Если хотите купить 2122-TRRH_тяга рулевая левая!\ Ford Transit 2.3/2.0D-2.4TDCi 00> производителя FEBEST с артикулом 2122TRRH в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита