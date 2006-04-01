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2122-TRRH_тяга рулевая левая!\ Ford Transit 2.3/2.0D-2.4TDCi 00> артикул 2122TRRH FEBEST в Алматы

2122TRRH FEBEST 2122-TRRH_тяга рулевая левая!\ Ford Transit 2.3/2.0D-2.4TDCi 00>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 2122TRRH
Наименование 2122-TRRH_тяга рулевая левая!\ Ford Transit 2.3/2.0D-2.4TDCi 00>
Сторона установки передний мост слева
Вес [кг] 0,91
Длина упаковки [см] 40,0
Ширина упаковки [см] 4,2
Высота упаковки [см] 4,2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT TOURNEO Автобус 2.2 2006.07 - 2014.08
FORD TRANSIT TOURNEO Автобус 2.2 TDCi 2006.07 - 2014.08
FORD TRANSIT TOURNEO Автобус 2.2 TDCi 2006.07 - 2014.08
FORD TRANSIT TOURNEO Автобус 2.2 TDCi 2006.07 - 2014.08
FORD TRANSIT TOURNEO Автобус 2.2 TDCi 2006.07 - 2014.08
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08

Если хотите купить 2122-TRRH_тяга рулевая левая!\ Ford Transit 2.3/2.0D-2.4TDCi 00> производителя FEBEST с артикулом 2122TRRH в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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