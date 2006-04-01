|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2121TR
|Наименование
|2121-TR_наконечник рулевой!\ Ford Transit 00>
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,543
|Длина упаковки [см]
|11,2
|Ширина упаковки [см]
|8,9
|Высота упаковки [см]
|4,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
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FORD
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TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
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FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.2 TDCi
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FORD
TRANSIT TOURNEO Автобус
2.2
2006.07 - 2014.08
FORD
TRANSIT TOURNEO Автобус
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2006.07 - 2014.08
FORD
TRANSIT TOURNEO Автобус
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FORD
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FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
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2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
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