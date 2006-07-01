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2116-FOC16_трипоид 21x30.4!\ Ford Focus II Cb4 2008-2011 артикул 2116FOC16 FEBEST в Алматы

2116FOC16 FEBEST 2116-FOC16_трипоид 21x30.4!\ Ford Focus II Cb4 2008-2011
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 2116FOC16
Наименование 2116-FOC16_трипоид 21x30.4!\ Ford Focus II Cb4 2008-2011
Вес [кг] 0,276
Зубчатое соединение со стороны коробки 21
Длина упаковки [см] 5,5
Ширина упаковки [см] 5,5
Высота упаковки [см] 2,8

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
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Если хотите купить 2116-FOC16_трипоид 21x30.4!\ Ford Focus II Cb4 2008-2011 производителя FEBEST с артикулом 2116FOC16 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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