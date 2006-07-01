|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2116FOC16
|Наименование
|2116-FOC16_трипоид 21x30.4!\ Ford Focus II Cb4 2008-2011
|Вес [кг]
|0,276
|Зубчатое соединение со стороны коробки
|21
|Длина упаковки [см]
|5,5
|Ширина упаковки [см]
|5,5
|Высота упаковки [см]
|2,8
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
C2 (JM_)
1.4
2005.09 - 2009.12
CITROËN
C2 (JM_)
1.4 16V
2005.09 - 2009.12
CITROËN
C3 II (SC_)
1.1 i
2009.11 - Выпускается
CITROËN
C3 II (SC_)
1.4
2009.11 - Выпускается
FORD
FIESTA VI Van
1.6 TDCi
2009.01 - Выпускается
FORD
FIESTA VI Van
1.6 TDCi
2009.01 - Выпускается
FORD
FIESTA седан
1.6 Ti
2015.03 - Выпускается
MITSUBISHI
COLT CZC VI Кабриолет (RG)
1.5 (Z36A)
2006.05 - 2009.07
MITSUBISHI
COLT VI (Z3_A, Z2_A)
1.3 Flexfuel (Z35A)
2005.03 - 2012.06
NISSAN
MICRA C+C III (K12)
1.6 160 SR
2005.08 - Выпускается
NISSAN
MICRA III (K12)
160 SR
2005.05 - 2010.06
NISSAN
NOTE (E11, NE11)
1.4
2006.03 - 2012.06
NISSAN
NOTE (E11, NE11)
1.6
2006.03 - 2012.06
OPEL
ADAM (M13)
1.4
2012.10 - 2019.02
OPEL
ADAM (M13)
1.4
2012.10 - 2019.02
OPEL
ADAM (M13)
1.4 LPG
2012.10 - 2019.02
OPEL
CORSA D (S07)
1.0 (L08, L68)
2006.07 - 2014.08
OPEL
CORSA D (S07)
1.2 (L08, L68)
2006.07 - 2014.08
OPEL
CORSA D (S07)
1.2 LPG (L08, L68)
2006.07 - 2014.08
OPEL
CORSA D (S07)
1.4 (L08, L68)
2006.07 - 2014.08
OPEL
CORSA D (S07)
1.4 (L08, L68)
2006.07 - 2014.08
OPEL
CORSA D (S07)
1.4 (L08, L68)
2006.07 - 2014.08
OPEL
CORSA D (S07)
1.4 LPG (L08, L68)
2006.07 - 2014.08
OPEL
CORSA D (S07)
1.4 LPG (L08, L68)
2006.07 - 2014.08
OPEL
CORSA D Фургон/хетчбэк (S07)
1.2 (L08)
2006.07 - 2010.06
OPEL
CORSA E (X15)
1.4 (08, 68)
2015.03 - Выпускается
OPEL
CORSA E (X15)
1.4 (08, 68)
2015.03 - Выпускается
OPEL
CORSA E (X15)
1.4 LPG (08, 68)
2015.03 - Выпускается
OPEL
CORSA E Фургон/хетчбэк (X15)
1.4 (08)
2015.01 - Выпускается
OPEL
CORSA E Фургон/хетчбэк (X15)
1.4 (08)
2015.01 - Выпускается
PEUGEOT
1007 (KM_)
1.4 16V
2005.04 - Выпускается
PEUGEOT
1007 (KM_)
1.6 16V
2005.04 - Выпускается
RENAULT
LOGAN II универсал (K8_)
1.5 dCi
2013.12 - Выпускается
RENAULT
LOGAN/STEPWAY II (L8_)
1.2
2013.11 - Выпускается
RENAULT
LOGAN/STEPWAY II (L8_)
1.5 dCi
2013.11 - Выпускается
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