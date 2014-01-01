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ПОЛУОСЬ ПРАВАЯ 26X425X28 артикул 2112FOCAU FEBEST в Алматы

2112FOCAU FEBEST ПОЛУОСЬ ПРАВАЯ 26X425X28
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 2112FOCAU
Наименование ПОЛУОСЬ ПРАВАЯ 26X425X28
Сторона установки передний мост справа
Длина [мм] 425
Вес [кг] 2,637
Внешнее зацепление со стороны колеса 28
Внешнее зацепление со стороны дифференциала 26
Длина упаковки [см] 43,5
Ширина упаковки [см] 6,5
Высота упаковки [см] 6,5
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить ПОЛУОСЬ ПРАВАЯ 26X425X28 производителя FEBEST с артикулом 2112FOCAU в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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