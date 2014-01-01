|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|2112FOCAU
|Наименование
|ПОЛУОСЬ ПРАВАЯ 26X425X28
|Сторона установки
|передний мост справа
|Длина [мм]
|425
|Вес [кг]
|2,637
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|28
|Внешнее зацепление со стороны дифференциала
|26
|Длина упаковки [см]
|43,5
|Ширина упаковки [см]
|6,5
|Высота упаковки [см]
|6,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить ПОЛУОСЬ ПРАВАЯ 26X425X28 производителя FEBEST с артикулом 2112FOCAU в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита