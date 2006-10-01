|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|1917PE70
|Наименование
|1917P-E70_к-кт пыльника ШРУСа наружного! 86x123x26\ BMW X5 06-13
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Длина [мм]
|123
|Вес [кг]
|0,255
|Материал
|поливинилхлорида
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внутренний диаметр 1(мм)
|26
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|86
|Длина упаковки [см]
|14,0
|Ширина упаковки [см]
|10,5
|Высота упаковки [см]
|10,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
X5 (E70)
3.0 d
2006.10 - 2008.09
BMW
X5 (E70)
3.0 sd
2006.10 - 2008.09
BMW
X5 (E70)
3.0 si
2006.10 - 2008.09
BMW
X5 (E70)
4.8 i xDrive
2006.10 - 2008.09
BMW
X5 (E70)
xDrive 35 d
2006.10 - 2008.09
BMW
X5 (E70)
xDrive 35 i
2006.10 - 2008.09
BMW
X5 (E70)
xDrive 35 i
2006.10 - 2008.09
BMW
X6 (E71, E72)
xDrive 30 d
2010.04 - 2014.07
BMW
X6 (E71, E72)
xDrive 35 d
2010.04 - 2014.07
BMW
X6 (E71, E72)
xDrive 35 i
2010.04 - 2014.07
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