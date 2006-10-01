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1917P-E70_к-кт пыльника ШРУСа наружного! 86x123x26\ BMW X5 06-13 артикул 1917PE70 FEBEST в Алматы

1917PE70 FEBEST 1917P-E70_к-кт пыльника ШРУСа наружного! 86x123x26\ BMW X5 06-13
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 1917PE70
Наименование 1917P-E70_к-кт пыльника ШРУСа наружного! 86x123x26\ BMW X5 06-13
Сторона установки со стороны колеса
Длина [мм] 123
Вес [кг] 0,255
Материал поливинилхлорида
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внутренний диаметр 1(мм) 26
Внутренний диаметр 2 (мм) 86
Длина упаковки [см] 14,0
Ширина упаковки [см] 10,5
Высота упаковки [см] 10,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
BMW X5 (E70) 3.0 d 2006.10 - 2008.09
BMW X5 (E70) 3.0 sd 2006.10 - 2008.09
BMW X5 (E70) 3.0 si 2006.10 - 2008.09
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 2006.10 - 2008.09
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 2006.10 - 2008.09
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2006.10 - 2008.09
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2006.10 - 2008.09
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2010.04 - 2014.07
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 2010.04 - 2014.07
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2010.04 - 2014.07

Если хотите купить 1917P-E70_к-кт пыльника ШРУСа наружного! 86x123x26\ BMW X5 06-13 производителя FEBEST с артикулом 1917PE70 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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