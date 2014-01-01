|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|1911E53LH
|Наименование
|1911-E53LH_ШРУС внутренний левый к-кт!\ BMW E53 all 01>
|Сторона установки
|передний мост слева, со стороны коробки передач
|Вес [кг]
|3,216
|Внешнее зацепление со стороны дифференциала
|27
|Зубчатое соединение со стороны коробки
|26
|Диаметр прокладки [мм]
|44
|Наружный диаметр [мм]
|86,0
|Длина упаковки [см]
|24,0
|Ширина упаковки [см]
|12,5
|Высота упаковки [см]
|12,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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