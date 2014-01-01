|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|1810AGIA43
|Наименование
|1810-AGIA43_ШРУС наружный к-кт!\ Opel Agila 00-08
|Сторона установки
|передний мост, со стороны колеса
|Вес [кг]
|1,625
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|23
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|20
|Диаметр прокладки [мм]
|49
|Число зубцов кольца ABS
|43
|Наружный диаметр [мм]
|72,0
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с кольцом сенсора ABS
|Длина упаковки [см]
|20,0
|Ширина упаковки [см]
|10,5
|Высота упаковки [см]
|10,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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