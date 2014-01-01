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1810-AGIA43_ШРУС наружный к-кт!\ Opel Agila 00-08 артикул 1810AGIA43 FEBEST в Алматы

1810AGIA43 FEBEST 1810-AGIA43_ШРУС наружный к-кт!\ Opel Agila 00-08
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 1810AGIA43
Наименование 1810-AGIA43_ШРУС наружный к-кт!\ Opel Agila 00-08
Сторона установки передний мост, со стороны колеса
Вес [кг] 1,625
Внешнее зацепление со стороны колеса 23
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 20
Диаметр прокладки [мм] 49
Число зубцов кольца ABS 43
Наружный диаметр [мм] 72,0
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с кольцом сенсора ABS
Длина упаковки [см] 20,0
Ширина упаковки [см] 10,5
Высота упаковки [см] 10,5
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 1810-AGIA43_ШРУС наружный к-кт!\ Opel Agila 00-08 производителя FEBEST с артикулом 1810AGIA43 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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