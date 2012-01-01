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1421-NA_наконечник рулевой! (NPS)\ SsangYong New Action G20/D20 10> артикул 1421NA FEBEST в Алматы

1421NA FEBEST 1421-NA_наконечник рулевой! (NPS)\ SsangYong New Action G20/D20 10>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 1421NA
Наименование 1421-NA_наконечник рулевой! (NPS)\ SsangYong New Action G20/D20 10>
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 0,41
Размер резьбы 1 M12x1,25
Размер резьбы 2 M14x1,25
Длина упаковки [см] 9,9
Ширина упаковки [см] 7,7
Высота упаковки [см] 4,2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SSANGYONG ACTYON II 2.0 2012.08 - Выпускается
SSANGYONG ACTYON II 2.0 4x4 2012.08 - Выпускается
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Если хотите купить 1421-NA_наконечник рулевой! (NPS)\ SsangYong New Action G20/D20 10> производителя FEBEST с артикулом 1421NA в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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