|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|1421NA
|Наименование
|1421-NA_наконечник рулевой! (NPS)\ SsangYong New Action G20/D20 10>
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,41
|Размер резьбы 1
|M12x1,25
|Размер резьбы 2
|M14x1,25
|Длина упаковки [см]
|9,9
|Ширина упаковки [см]
|7,7
|Высота упаковки [см]
|4,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SSANGYONG
ACTYON II
2.0
2012.08 - Выпускается
SSANGYONG
ACTYON II
2.0 4x4
2012.08 - Выпускается
SSANGYONG
ACTYON II
2.0 XDi
2012.08 - Выпускается
SSANGYONG
ACTYON II
2.0 XDi
2012.08 - Выпускается
SSANGYONG
ACTYON II
2.0 XDi 4x4
2012.08 - Выпускается
SSANGYONG
ACTYON II
2.0 XDi 4x4
2012.08 - Выпускается
SSANGYONG
ACTYON SPORTS II
2.0 Xdi
2012.01 - Выпускается
SSANGYONG
KORANDO (CK)
2.0
2012.02 - Выпускается
SSANGYONG
KORANDO (CK)
2.0 4WD
2012.02 - Выпускается
SSANGYONG
KORANDO (CK)
2.0 e-XDi
2012.02 - Выпускается
SSANGYONG
KORANDO (CK)
2.0 e-XDi
2012.02 - Выпускается
SSANGYONG
KORANDO (CK)
2.0 e-XDi 4WD
2012.02 - Выпускается
SSANGYONG
KORANDO (CK)
2.0 e-XDi 4WD
2012.02 - Выпускается
SSANGYONG
KORANDO (CK)
2.2 Xdi
2012.02 - Выпускается
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