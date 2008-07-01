|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|1417PNA
|Наименование
|1417P-NA_к-кт пыльника ШРУСа наружного!\ SsangYong New Action G20/D20 10>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Длина [мм]
|113
|Вес [кг]
|0,27
|Материал
|поливинилхлорида
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внутренний диаметр 1(мм)
|28
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|89
|Длина упаковки [см]
|12,8
|Ширина упаковки [см]
|10,5
|Высота упаковки [см]
|10,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
TEANA II (J32)
2.5 FOUR Привод на все колеса
2008.07 - 2013.09
SSANGYONG
ACTYON II
2.0 XDi
2012.08 - Выпускается
SSANGYONG
ACTYON II
2.0 XDi
2012.08 - Выпускается
SSANGYONG
ACTYON II
2.0 XDi 4x4
2012.08 - Выпускается
SSANGYONG
ACTYON II
2.0 XDi 4x4
2012.08 - Выпускается
SSANGYONG
ACTYON SPORTS II
2.0 Xdi
2012.01 - Выпускается
SSANGYONG
KORANDO (CK)
2.0
2012.02 - Выпускается
SSANGYONG
KORANDO (CK)
2.0 4WD
2012.02 - Выпускается
SSANGYONG
KORANDO (CK)
2.0 e-XDi
2012.02 - Выпускается
SSANGYONG
KORANDO (CK)
2.0 e-XDi
2012.02 - Выпускается
SSANGYONG
KORANDO (CK)
2.0 e-XDi 4WD
2012.02 - Выпускается
SSANGYONG
KORANDO (CK)
2.0 e-XDi 4WD
2012.02 - Выпускается
SSANGYONG
KORANDO (CK)
2.2 Xdi
2012.02 - Выпускается
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