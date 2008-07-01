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1417P-NA_к-кт пыльника ШРУСа наружного!\ SsangYong New Action G20/D20 10> артикул 1417PNA FEBEST в Алматы

1417PNA FEBEST 1417P-NA_к-кт пыльника ШРУСа наружного!\ SsangYong New Action G20/D20 10>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 1417PNA
Наименование 1417P-NA_к-кт пыльника ШРУСа наружного!\ SsangYong New Action G20/D20 10>
Сторона установки со стороны колеса
Длина [мм] 113
Вес [кг] 0,27
Материал поливинилхлорида
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внутренний диаметр 1(мм) 28
Внутренний диаметр 2 (мм) 89
Длина упаковки [см] 12,8
Ширина упаковки [см] 10,5
Высота упаковки [см] 10,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
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Если хотите купить 1417P-NA_к-кт пыльника ШРУСа наружного!\ SsangYong New Action G20/D20 10> производителя FEBEST с артикулом 1417PNA в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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