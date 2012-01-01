|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|1410NAA48
|Наименование
|1410-NAA48_ШРУС наружный к-кт!\ SsangYong New Action G20/D20 10>
|Сторона установки
|передний мост, со стороны колеса
|Вес [кг]
|2,909
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|28
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|34
|Диаметр прокладки [мм]
|57
|Число зубцов кольца ABS
|48
|Наружный диаметр [мм]
|92,0
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с кольцом сенсора ABS
|Длина упаковки [см]
|20,0
|Ширина упаковки [см]
|10,5
|Высота упаковки [см]
|10,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SSANGYONG
ACTYON II
2.0 XDi
2012.08 - Выпускается
SSANGYONG
ACTYON II
2.0 XDi
2012.08 - Выпускается
SSANGYONG
ACTYON II
2.0 XDi 4x4
2012.08 - Выпускается
SSANGYONG
ACTYON II
2.0 XDi 4x4
2012.08 - Выпускается
SSANGYONG
ACTYON SPORTS II
2.0 Xdi
2012.01 - Выпускается
SSANGYONG
KORANDO (CK)
2.0
2012.02 - Выпускается
SSANGYONG
KORANDO (CK)
2.0 4WD
2012.02 - Выпускается
SSANGYONG
KORANDO (CK)
2.0 e-XDi
2012.02 - Выпускается
SSANGYONG
KORANDO (CK)
2.0 e-XDi
2012.02 - Выпускается
SSANGYONG
KORANDO (CK)
2.0 e-XDi 4WD
2012.02 - Выпускается
SSANGYONG
KORANDO (CK)
2.0 e-XDi 4WD
2012.02 - Выпускается
Если хотите купить 1410-NAA48_ШРУС наружный к-кт!\ SsangYong New Action G20/D20 10> производителя FEBEST с артикулом 1410NAA48 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита