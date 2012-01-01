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1410-NAA48_ШРУС наружный к-кт!\ SsangYong New Action G20/D20 10> артикул 1410NAA48 FEBEST в Алматы

1410NAA48 FEBEST 1410-NAA48_ШРУС наружный к-кт!\ SsangYong New Action G20/D20 10>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 1410NAA48
Наименование 1410-NAA48_ШРУС наружный к-кт!\ SsangYong New Action G20/D20 10>
Сторона установки передний мост, со стороны колеса
Вес [кг] 2,909
Внешнее зацепление со стороны колеса 28
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 34
Диаметр прокладки [мм] 57
Число зубцов кольца ABS 48
Наружный диаметр [мм] 92,0
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с кольцом сенсора ABS
Длина упаковки [см] 20,0
Ширина упаковки [см] 10,5
Высота упаковки [см] 10,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SSANGYONG ACTYON II 2.0 XDi 2012.08 - Выпускается
SSANGYONG ACTYON II 2.0 XDi 2012.08 - Выпускается
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Если хотите купить 1410-NAA48_ШРУС наружный к-кт!\ SsangYong New Action G20/D20 10> производителя FEBEST с артикулом 1410NAA48 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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